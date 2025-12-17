Πρόωρη ανανέωση Φλικ μέχρι το 2028!

Όπως αποκαλύπτει η Bild, η διοίκηση Λαπόρτα ετοιμάζει πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Γερμανού προπονητή έως το 2028, προσθέτοντας ακόμη έναν χρόνο στη συνεργασία τους.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιβράβευση για την εξαιρετική εικόνα της ομάδας, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της La Liga.

Στόχος των Καταλανών είναι να θωρακίσουν τον πάγκο τους ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Γερμανού προπονητή πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επισημοποιώντας τη στήριξή τους στο πρότζεκτ του Φλικ.

