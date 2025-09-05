Πολύ σημαντική μέρα για το γηπεδικό της Πάφος FC

Το Μνημόνιο που αφορά τις αθλητικές υποδομές της Επαρχίας Πάφου υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC Χάρης Θεοχάρους και ο Πρόεδρος του ΓΣ Κόροιβος Δήμος Καλλινίκου. Σ’ αυτό προβλέπεται η δημιουργία και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Επαρχίας Πάφου με γνώμονα την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την προώθηση του αθλητισμού και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, όπως έχει συμφωνηθεί στις διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών τους τελευταίους μήνες.

Στη συμφωνία προνοείται η κατασκευή σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου (τουλάχιστον επιπέδου UEFA ΙΙΙ) και γηπέδου στίβου στη Γεροσκήπου (όπου θα φιλοξενείται και ο ΓΣ Κόροιβος), καθώς και η αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Τα παραπάνω έργα θα πραγματοποιηθούν με επιχορήγηση του ΚΟΑ.

Ταυτόχρονα ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου «Στέλιος Κυριακίδης» και ο επιτυχών προσφοροδότης θα έχει την ευθύνη για την ανακατασκευή του γηπέδου σε αποκλειστικά ποδοσφαιρικό γήπεδο και την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του σταδίου. Επιπρόσθετα, ο επιτυχών προσφοροδότης θα αναλάβει την κατασκευή δύο βοηθητικών γηπέδων ποδοσφαίρου σε κρατική γη στο Δήμο Ιεροκηπίας, η χρήση των οποίων θα προορίζεται κυρίως για τις τοπικές ομάδες του Δήμου και τις ακαδημίες τους.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου ο Πρόεδρος του ΚΟΑ δήλωσε πως «μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας δημιουργούνται υποδομές για την κυπριακή κοινωνία, τον κυπριακό αθλητισμό και τη νεολαία της Κύπρου. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται για τον αθλητισμό της Κύπρου είναι επένδυση για τη νεολαία, την υγεία και την ευεξία» και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μοιράζεται μαζί μας αυτά τα οράματα και συμβάλλει στην προσπάθειά μας να φέρουμε τον αθλητισμό της Κύπρου εκεί που θέλουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μας σ’ αυτή την προσπάθεια, τον Δήμο Ιεροκηπίας, τον ΓΣ Κόροιβο και την Πάφο FC, καθώς μέσα σε πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας καταλήξαμε σ’ αυτό το ιστορικό μνημόνιο συνεργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι με σκληρή δουλειά θα πραγματοποιήσουμε αυτά τα έργα μέσα στα χρονοδιαγράμματα».