Έρχεται Κύπρο για τους πρωταθλητές ο Όντεφαλκ!
Νεότερο δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του Βίλβερ Όντεφαλκ
Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Σουηδία, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός ταξιδεύει για την Κύπρο προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Πάφο.
Ο Ντάνιελ Κριστόφερσον σημειώνει πως ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έχει επέλθει συμφωνία.
Alla parter överens om Odefalk. Spelaren flyger till Cypern imorgon för att presenteras officiellt av Pafos.✈️🇨🇾 https://t.co/ieRn0IkHTz— Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) September 1, 2025