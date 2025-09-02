Έρχεται Κύπρο για τους πρωταθλητές ο Όντεφαλκ!

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Σουηδία, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός ταξιδεύει για την Κύπρο προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Πάφο.

Ο Ντάνιελ Κριστόφερσον σημειώνει πως ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έχει επέλθει συμφωνία.