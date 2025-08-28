ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Μπάγερν, Τσέλσι και Γιουβέντους η Πάφος - Οι οκτώ αντίπαλοί της στο Champions League!

Με Μπάγερν, Τσέλσι και Γιουβέντους η Πάφος - Οι οκτώ αντίπαλοί της στο Champions League!

Τις οκτώ ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League, στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στα... «αστέρια», έμαθε η Πάφος, μέσα από την κλήρωση που διεξήχθη στο Μονακό.

Οι πρωταθλητές μας θα αντιμετωπίσουν όπως αναμενόταν μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως Μπάγερν, Τσέλσι και Γιουβέντους, ενώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και η ελληνοκυπριακή μονομαχία με τον Ολυμπιακό Πειραιώς!

Οι αντίπαλοι της Πάφου:

  • Μπάγερν (από 1ο γκρουπ δυναμικότητας, εντός έδρας)
  • Τσέλσι (από 1ο γκρουπ, εκτός)
  • Γιουβέντους (από 2ο γκρουπ, εκτός)
  • Βιγιαρεάλ (από 2ο γκρουπ, εντός)
  • Ολυμπιακός (από 3ο γκρουπ, εκτός)
  • Σλάβια Πράγας (από 3ο γκρουπ, εντός)
  • Μονακό (από 4ο γκρουπ, εντός)
  • Καϊράτ (από 4ο γκρουπ, εκτός)

Η σειρά των αγώνων και οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες έναρξής τους θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Oι αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής:

1η αγωνιστική: 16-18 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 21-22 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική:  4-5 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 25-26 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 9-10 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική: 20-21 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026

  • Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα είναι 19:45 και 22:00 (ώρα Κύπρου).

