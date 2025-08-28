Θύρα 7 Πάφου: «Κόσμος της Πάφου έβριζε τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

Η Θύρα 7 Πάφου υποστηρίζει πως δεν στάθηκε ποτέ ενάντια στην ομάδα της Πάφος FC.

Αναλυτικά:

Η Θύρα 7 Πάφου, μετά και τα χθεσινά γεγονότα και όσα ακολούθησαν μετά το παιχνίδι, επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Ως σύνδεσμος, ΠΑΝΤΑ θα στηρίζουμε τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπιακού και της Θύρας 7. Σε καμία περίπτωση δεν σταθήκαμε εναντίον της ομάδας της Πάφου, ούτε υπήρξε τέτοια πρόθεση, καθώς έχουμε τη δική μας ομάδα, με τα δικά της ιδανικά και την 100χρονη ιστορία της.

Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου της Πάφου χθες έβριζε εν χορώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Καθώς και διάφοροι άλλοι διατυμπανίζουν ότι ντρέπονται που είναι Ολυμπιακοί ή, ακόμα χειρότερα, ζητούν να κλείσει ο σύνδεσμος στην πόλη μας. Σε αυτούς που ντρέπονται να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς πέρυσι περίμεναν να φωτογραφηθούν και να αγκαλιάσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού, αλλά ουδέποτε έδωσαν έστω και 1€ για βοήθεια. Ενώ κάποιοι άλλοι σπάνια μεν κάποτε εμφανίζονται στο Καραϊσκάκη.

Εσείς λοιπόν να είστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί εκεί υπάρχουν άλλοι νόμοι!