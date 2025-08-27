ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Πρόκριση αξίας 20 εκατομμυρίων και βάλε

Αφήνοντας εκτός Champions League και τον Ερυθρό Αστέρα (1-2, 1-1) μετά τις Mακάμπι Τελ Αβίβ (1-1, 0-1) και Ντιναμό Κιέβου (0-1, 2-0) η Πάφος FC πέραν από της πιο χρυσής επιτυχίας της, θα γεμίσει και τα ταμεία της, καθώς με την πρόκρισή της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει εξασφαλισμένα έσοδα πέραν των 20 εκατομμυρίων.

Μόνο το μπόνους για τη συμμετοχή σε αυτή τη φάση ανέρχεται στα 18.620.000. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της θα διεκδικήσει τα 2,1 εκατ. που δίνει κάθε νίκη, ενώ οι ισοπαλίες δίνουν 700.000 ευρώ. Eπιπλέον, τα μερίδια του value pillar ανέρχονται σε 935.000 ευρώ το κάθε ένα και τα μερίδια κατάταξης σε τουλάχιστον 275.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, δίνονται μπόνους, ύψους δύο εκατομμυρίων, στις ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 1-8, ενώ αυτές που θα τερματίσουν από την 9η μέχρι τη 16η θέση θα λάβουν ένα εκατομμύριο.

