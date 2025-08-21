ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουτάζ Νεφάτι: «Άκουσα ότι με θέλει η Πάφος»

Δίχτυα για την απόκτηση νεαρού ταλέντου από τη Σουηδία φαίνεται πως έριξε η Πάφος.

Πρόκειται για τον 20χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Τυνησία δεξιό μπακ της Νόρσεπινγκ, ο οποίος, μάλιστα, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ΝΤ φέρεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

«Άκουσα ότι ενδιαφέρονται, αλλά όχι τίποτα παραπάνω», είπε ο νεαρός, ο οποίος παρακολουθείται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και από τη Σεντ Ετιέν.

«Γνωρίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου και ότι παλεύουν για το Champions League, αλλά δεν έχω περισσότερες πληροφορίες», συμπλήρωσε ο Μουφάτι.

Από το 2022 ο νεαρός κατέγραψε με την ομάδα του 42 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ, ενώ είχε δύο σύντομους δανεισμούς στη Σίλβια (Σουηδίας) και Ρεϊκιάβικ (Ισλανδίας) με επτά και πέντε εμφανίσεις αντίστοιχα. Τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε για πρώτη φορά σε κλήση της Εθνικής Σουηδίας K21 για φιλικό με την Κροατία εντούτοις δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Τάνκοβιτς όσο και ο Σέμα έχουν αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Νορσέπινγκ στην οποία ανήκει ο Νεφάτι.

