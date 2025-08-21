Ματθαίου: «Ευπρόσδεκτοι όλοι στο γήπεδο για να στηρίξουν την Κύπρο»

Στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους φιλοξενήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, τον επαναληπτικό στο «Αλφαμέγα», την παρουσία του κόσμου, αλλά και τα αγωνιστικά και μεταγραφικά δεδομένα της ομάδας.

Για τη νίκη στη Σερβία:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, όμως γνωρίζουμε ότι ο επαναληπτικός θα είναι ακόμα πιο απαιτητικός. Ο Ερυθρός Αστέρας θα έρθει πιο προετοιμασμένος και εμείς θα πρέπει στην έδρα μας να δώσουμε το 100% για να κάνουμε το επόμενο βήμα προς το όνειρο».

Για την παρουσία του κόσμου:

«Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 3.000 εισιτήρια. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά θέλουμε να δούμε το γήπεδο γεμάτο. Για sold out χρειαζόμαστε περίπου 8.000 φίλους της Πάφου. Κόντρα στην Ντιναμό φτάσαμε τους 7.200, οπότε μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από φιλάθλους άλλων ομάδων και θέλω να τονίσω ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να στηρίξουν την Κύπρο».

Για τη δυναμική της ομάδας:

«Πέρσι παλεύαμε πολλές φορές να ανατρέψουμε αποτελέσματα στην έδρα μας. Φέτος, η ομάδα είναι πιο ώριμη και με μεγαλύτερη εμπειρία. Στη Σερβία χρειάστηκε πειθαρχία και σωστή τακτική για να φτάσουμε στη νίκη. Η επιθετική μας γραμμή είναι πολύ επικίνδυνη και αυτό μας γεμίζει ελπίδες».

Για τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα:

«Θα έχουν το 5% της χωρητικότητας, δηλαδή γύρω στους 500 οπαδούς».

Για τις δηλώσεις από πλευράς Ερυθρού Αστέρα:

«Είναι φυσιολογικό να πιστεύουν στην ομάδα τους. Έχουν σημαντικές επιστροφές παικτών, όπως κι εμείς με τον Κίνα. Οι δηλώσεις τους ήταν μετρημένες και σεβαστικές προς εμάς».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα:

«Οι προπονήσεις συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα. Ο Τάνκοβιτς είχε κάποιες ενοχλήσεις αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, παρακολουθούμε την κατάστασή του».

Για τον Νταβίντ Λουίζ:

«Είναι σε καλή φυσική κατάσταση και προπονείται κανονικά. Το ζητούμενο είναι να μπει στο πλάνο της ομάδας και να δουλέψει ακόμη περισσότερο. Πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στη λίστα για τη League Phase».

Για τον Γκόρτερ:

«Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Η μη δήλωσή του ήταν καθαρά θέμα προγραμματισμού και επιλογών του προπονητή».

Για Πηλέα και Μιχαήλ:

«Συνεχίζουν να ξεχωρίζουν. Ο Πηλέας είναι εξαιρετικός στο αμυντικό κομμάτι και ο Μιχαήλ έχει κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις. Αποδεικνύουν τι μπορούν να πετύχουν».

Για τα μεταγραφικά:

«Αν βρεθεί κάποιος επιθετικός που αξίζει να ενισχύσει την ομάδα, θα κινηθούμε. Αν γίνει προσθήκη, θα πρέπει να αποχωρήσει κάποιος. Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Η περίπτωση Καβάνι δεν είναι κάτι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Ακόμη κι αν προκριθούμε στους ομίλους του Champions League, δεν θα αλλάξει το μεταγραφικό μας πλάνο».