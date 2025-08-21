Πάφος: Μια ανάσα από τα αστέρια και τα... 18,6 εκατ. ευρώ!

Η Πάφος βρίσκεται ένα βήμα πριν από ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο «Άλφαμεγα» για τον επαναληπτικό αγώνα των playoffs του Champions League.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα της Πάφου καλείται να ολοκληρώσει το έργο της μπροστά στο κυπριακό κοινό και να γράψει ιστορία με την πρώτη της συμμετοχή στη leaguen phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε περίπτωση πρόκρισης, πέρα από το γόητρο και την τεράστια επιτυχία, η Πάφος θα ενισχύσει και οικονομικά τα ταμεία της, καθώς θα εξασφαλίσει το ποσό των 18,62 εκατομμυρίων ευρώ μόνο από το μπόνους συμμετοχής στη league phase του Champions League!