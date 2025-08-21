Πληροφορίες για πρόσβαση ΑμεΑ στο FIBA EuroBasket 2025

Η Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ενόψει της διεξαγωγής του FIBA EuroBasket 2025 (28 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου) στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, σχετικά με την πρόσβαση και στάθμευση των ΑμεΑ.

Η πρόσβαση και η στάθμευση στους χώρους στάθμευσης των ΑμεΑ επιτρέπεται σε όσους διαθέτουν ειδικό εισιτήριο πάρκινγκ ΑμεΑ, τα οποία έχουν λάβει μαζί με το εισιτήριο ΑμεΑ.

Θυμίζουμε ότι (ανακοίνωση 2ας Μαΐου) για τα 5 ματς της Κύπρου, τα ΑμεΑ και οι συνοδοί τους δικαιούνται δωρεάν είσοδο, μέχρι να καλυφθούν οι 40 θέσεις ανά παιχνίδι. Έχουν απομείνει λίγες διαθέσιμες θέσεις. Οι πληροφορίες εδώ: https://www.cbf.basketball/el/events/details/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-fiba-eurobasket-2025

Επιπλέον, για τα υπόλοιπα δέκα παιχνίδια, πέραν αυτών της Εθνικής Κύπρου, τα ΑμεΑ δικαιούνται έκπτωση 50% και οι συνοδοί δωρεάν είσοδο. Δεν απαιτείται ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Να σημειωθεί ότι για άτομα σε τροχοκάθισμα, υπάρχει μειωμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων (με βάση τη νομοθεσία και τη χωρητικότητα του γηπέδου). Για αγορές εισιτηρίων για ΑμεΑ, πρέπει να σταλεί εμαιλ στο ticketing@cyp.eb2025.com.

Πάρκινγκ για μη εισιτήρια ΑμεΑ

Τα ΑμεΑ που έχουν πάρει εισιτήριο γενικής εισόδου για το FIBA EuroBasket 2025 δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν και να σταθμεύσουν εντός του περιφραγμένου χώρου. Όσοι ΑμεΑ έχουν προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου και επιθυμούν να σταθμεύσουν στους χώρους ΑμεΑ, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ticketing@cyp.eb2025.com, στέλνοντας τον αριθμό της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, ώστε να εξυπηρετηθούν, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως για τη διευκόλυνση του κοινού, θα λειτουργήσει το σύστημα Park & Ride από το Τσίρειο Στάδιο προς το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού και αντίστροφα, μετά το πέρας των αγώνων, ενώ διαθέσιμοι θα είναι χώροι στάθμευσης κοντά στο γήπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους πρόσβασης του κοινού στο γήπεδο θα ανακοινωθούν από την Οργανωτική Επιτροπή μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι για είσοδο στο γήπεδο, τα ΑμεΑ δεν χρειάζονται Κάρτα Φιλάθλου, αλλά μόνο ταυτότητα. Για τους συνοδούς των ΑμεΑ, είναι απαραίτητη η κατοχή της ανανεωμένης Κάρτας Φιλάθλου και ταυτότητας:

· Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των 18 ετών μπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την Κάρτα μέσω της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης (περισσότερα στοιχεία στο https://www.digital-citizen.gov.cy).

· Οι ανήλικοι 14–18 ετών μέσω της ιστοσελίδας https://fancard.cy. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας, μετά την επιτυχή έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου μέσω της ιστοσελίδας https://fancard.cy, πρέπει να συνδεθούν με την εφαρμογή Ψηφιακός Πολίτης και να προσθέσουν την Κάρτα Φιλάθλου τους.

· Οι πολίτες άνω των 65 ετών έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν/ανανεώσουν την Κάρτα Φιλάθλου μέσω της εφαρμογής του Ψηφιακού Πολίτη ή μέσω της ιστοσελίδας https://fancard.cy.

· Υπενθυμίζεται ότι παιδιά κάτω των 14 ετών δεν χρειάζονται Κάρτα Φιλάθλου.

Εισιτήρια για το FIBA EuroBasket 2025 μπορείτε να προμηθευτείται μέσω της ιστοσελίδας more.com στον σύνδεσμο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Καλούνται οι φιλάθλοι να τηρήσουν τις οδηγίες προσέλευσης και στάθμευσης, με στόχο την ασφαλή και άνετη εμπειρία όλων όσοι θα ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση που φιλοξένησε ποτέ η Κύπρος.