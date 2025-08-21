Απίστευτο και όμως... Παναθηναϊκό: Sold-out το ντέρμπι αιωνίων της Euroleague... που θα γίνει το 2026!

Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά καλά η προετοιμασία, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού έδειξαν με ξεκάθαρο τρόπο την ανυπομονησία τους ενόψει της σεζόν 2025-26.

Πράγματι, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν sold-out για το ντέρμπι «αιωνίων» της Ευρωλίγκας κόντρα στον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο TELEKOM CENTER Athens λίγο μετά την... Πρωτοχρονιά!

Ο εν λόγω αγώνας είναι συγκεκριμένα προγραμματισμένος για τις 2 Ιανουαρίου του 2026 (21:15), κάτι που σημαίνει πως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια πάνω από 4 μήνες πριν το τζάμπολ!

«Είναι πολύ νωρίς για να ανακοινώσουμε το πρώτο sold out της νέας σεζόν; Για άλλη μία φορά, οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδεικνύουν γιατί είναι οι καλύτεροι στο παιχνίδι», αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, στο ποστάρισμα για το sold-out.

sport-fm.gr