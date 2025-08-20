Τρέλα στην Πάφο: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια στο... άψε-σβήσε!

Η ιστορική νίκη της Πάφου επί του Ερυθρού Αστέρα με 2-1 στο Βελιγράδι για τα play-offs του Champions League έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Οι πρωταθλητές Κύπρου βρίσκονται μια «ανάσα» από την πρόκριση στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (26/8, 22:00) στο «Άλφαμεγα Stadium» αναμένεται να διεξαχθεί σε κατάμεστες κερκίδες.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός πως περισσότερα από 2.000 εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από την έναρξη της διάθεσής τους