Ρεκόρ στο συνολικό ποσό των μεταγραφών στην Premier League!

Παραδοσιακά, οι ομάδες της αγγλικής Premier League είναι από τις πιο δραστήριες παγκοσμίως κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων, ξοδεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν τα ρόστερ τους!

Ωστόσο, στο φετινό καλοκαίρι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που αφορά τα ποσά που έχουν δώσει για τις μεταγραφικές τους κινήσεις!

Σύμφωνα με το FootballTransfers.com, οι ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας του Νησιού έβγαλαν συνολικά από τα ταμεία τους σχεδόν 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές που έχουν επισημοποιηθεί, ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία του πρωταθλήματος, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια, αφού αναμένεται να ολοκληρωθούν κι άλλες κινήσεις μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Πρωταγωνίστρια στο μεταγραφικό παζάρι του φετινού καλοκαιριού η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η οποία έχει ξοδέψει 340 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει το ρόστερ της, με τις μεταγραφές των Βιρτς (125 εκατ.) και Εκιτικέ (95 εκατ.) να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές στο Νησί.

Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ έβαλαν επίσης βαθιά το χέρι στις τσέπες τους, με τις μεταγραφές των Σέσκο (76,5 εκατ.), Μπουεμό (75 εκατ.) και Γιόκερες (65,8 εκατ.) να συμπληρώνουν την πεντάδα με τις μεταγραφές που κόστισαν περισσότερο.

It's been a busy summer in the Premier League ✍️😅 pic.twitter.com/JGA19XbbL3 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 21, 2025

