Τρέλανέ μας ξανά

Εδώ και δύο χρόνια που κάνει οδοιπορικό στην Ευρώπη, η Πάφος FC άφησε πολλές φορές άφωνους τους πάντες. Και είναι πανέτοιμη να το πράξει ακόμη μία φορά. Με τον κόσμο τους να γεμίζει το «Αλφαμέγα», οι πρωταθλητές υποδέχονται (20:00) την Ντιναμό Κιέβου για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και καλούνται να υπερασπιστούν το 1-0 το οποίο πανηγύρισαν στην Πολωνία.

Αν το πράξουν, θα στείλουν ξανά το κοινό τους στα ουράνια και θα κάνουν την Ευρώπη να… παραμιλά. Εκτός από το γεγονός ότι θα κρατήσουν ορθάνοικτη την πόρτα για τ΄ όνειρο των χρυσοφόρων ομίλων, θα έχουν κλειδώσει θέση στη League Phase του Europa League. Ναι μεν είναι σημαντικό το πρεστίζ, όμως είναι καλά και τα χρήματα και πρόκριση θα σημαίνει περίπου εννέα εκατομμύρια, με προοπτική να αυξηθούν.

Προφανώς και δεν έχει εύκολο έργο το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο κόντρα σε μία ομάδα με πολύ ποιοτικό ρόστερ. Έχει όμως μία σημαντική ασπίδα αφού μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με 1-0 υπέρ της και τον κόσμο στο πλευρό της. Περισσότεροι από 6.000 φίλοι της θα είναι παρόντες στη Λεμεσό και με τον παλμό τους ελπίζουν πως θα σπρώξουν τους παίκτες προς την επίτευξη του στόχου. Εύχονται και ελπίζουν πως θα ζήσουν ακόμη ένα ιστορικό βράδυ.

Η Πάφος FC έδειξε ικανή για τα πάντα. Και θα προσπαθήσει και πάλι να κάνει το… θαύμα της και να περάσει στα πλέι οφ του Champions League. Που θα είναι επιτυχία και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Με ερωτηματικά το πλάνο

Δούλεψε σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πλάνο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στην Πολωνία. Ο Ισπανός κατέβασε την ομάδα του χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό και είναι ερωτηματικό αν θα πράξει απόψε το ίδιο. Δηλαδή τον Ντράγκομιρ σε ρόλο… φορ ή αν θα δώσει φανέλα βασικού στον σκόρερ Άντερσον Σίλβα και εκτός να μείνει ένας εκ των Όρσιτς ή Ζάζα. Ερωτηματικό υπάρχει και για το δεξί άκρο της άμυνας με τον Κορέια και τον Μπρούνο να έχουν ίσες πιθανότητες, με τον πρώτο να ξεκινάει βασικός στο πρώτο ματς. Από εκεί και πέρα ο Μιχαήλ θα είναι στο τέρμα, οι Λούκασεν και Γκολντάρ στο κέντρο της άμυνας και ο Πηλέας στο αριστερό άκρο. Οι Σούνιτς, Πέπε στο κέντρο, με τον Τάνκοβιτς σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ατραξιόν ο Νταβίντ Λουίζ

Η απόκτησή του ασφαλώς και προκάλεσε… σεισμό. Ο Νταβίντ Λουίζ εδώ και λίγες μέρες είναι Παφίτης και μπορεί κάποιοι να τον είδαν από κοντά στο αεροδρόμιο, όμως σήμερα θα τον αντικρίσουν πολύ περισσότεροι. Αποτελεί ατραξιόν ο Βραζιλιάνος ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο «Αλφαμέγα» και θα τύχει αποθέωσης.