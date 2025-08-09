Το πειστικό μήνυμα του Πηλέα στον Καρσέδο

Καλύπτει άριστα το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου αποκτήθηκε ο Μπρούνο Λάνγκα ως αντικαταστάτης του Τζόναθαν Σίλβα, ενώ στο ρόστερ είναι από πέρσι τον Ιανουάριο και ο Κεν Σέμα. Ο 26χρονος ακραίος μπακ έστειλε μήνυμα στον προπονητή του με πειστικό τρόπο πως μπορεί να τον υπολογίζει για βασική μονάδα. Έπαιξε σε όλα τπαιχνίδια από την αρχή. αλλά και στα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, έγινε αλλαγή. Στα πρώτα δύο γύρω στο 70' και στο τελευταίο στο 90ό λεπτό.

Σίγουρα άρχισε καλά τον νέο μαραθώνιο, αλλά απαιτείται σκληρή δουλειά για να συνεχίσει να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές. Φυσικά, σε αυτό το μακρύ οδοιπορικό, αφού έτσι και αλλιώς η Πάφος FC έχει διασφαλίσει ευρωπαϊκούς ομίλους, θα χρειαστούν όλοι και πρέπει να είναι σε εγρήγορση.

Από εκεί και πέρα, όλοι στην Πάφο ζουν και αναπνέουν για τον αγώνα της Τρίτης (12/08, 20:00) με την Ντιναμό Κιέβου για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε ένα ματς που έχει ασπίδα το 1-0 που πήρε στην Πολωνία και καλείται να το διαφυλάξει.