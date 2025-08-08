To γκολ του Άντερσον Σίλβα την έκανε... αφεντικό. Όμως ξέρουν πολύ καλά ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο και οι παίκτες του πως τίποτα δεν έγινε ακόμη και ότι την προσεχή Τρίτη (20:00), στο στάδιο «Αλφαμέγα», επιβάλλεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

Σεμνά και ταπεινά λοιπόν, λένε, αφού ακόμη λίγα... βήματα έμειναν ώστε το όνειρο των ομίλων του Champions League να πραγματοποιηθεί. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ερωτηματικό υπάρχει με την περίπτωση του Νεόφυτου Μιχαήλ που κτυπήθηκε στο κεφάλι αλλά τελείωσε την αναμέτρηση. Στην Πάφο ελπίζουν πως θα μπορέσει και πάλι να βρεθεί κάτι από τα δοκάρια.

Επίσης πιο έτοιμος θα είναι ο Μπασουμινά. Να σημειωθεί πως ο Νταβίντ Λουίς δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει αφού δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και μάλλον αυτό θα γίνει στα πλέι οφ.