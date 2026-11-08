Σα Πίντο: «Ήταν εύκολο επειδή έτσι το έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου»

Φανερά ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Ομόνοιας 29Μ.

Αναλυτικά: «Μας έλειπαν τα αποτελέσματα, ήμασταν άτυχοι σε κάποια παιχνίδια. Έδειξαν πάθος οι ποδοσφαιριστές και δεν ήταν εύκολο, είχαμε και ταξίδι προχθές. Ήταν εύκολο επειδή έτσι το έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου. Πήγαν πολύ καλά οι δύο επιθετικοί, προσφερόταν αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό παίξαμε με αυτό τον τρόπο».