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Η UEFA ζητά εξηγήσεις από την FIFA για την προεδρία Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Μάρτιο του 2027

Η UEFA έχει στείλει επιστολή στη FIFA ζητώντας απαντήσεις εως τις 2 Νοεμβρίου, σχετικά με την προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων για το έργο FIFA FORWARD Enterprise (FFE) και το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (19/10).

Η UEFA ηγείται των εκκλήσεων για παραίτηση του Ινφαντίνο από τότε που πρότεινε το -πλέον εγκαταλελειμμένο- έργο FFE, το οποίο αφορούσε στη δημιουργία μιας εταιρείας για τη διαχείριση των εμπορικών συμφερόντων των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και την πώληση ενός μειοψηφικού ποσοστού σε ιδιώτες επενδυτές. 

Ο 56χρονος, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του το επόμενο έτος, απολογήθηκε στο Συμβούλιο της FIFA την περασμένη εβδομάδα και ζήτησε από τους παρευρισκομένους να υποβάλουν γραπτώς τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του, ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε αυτές στην επόμενη συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου. 

Ωστόσο, το Sky Sports και άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα (19/10) ότι ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, είχε απευθύνει επιστολή στον ομόλογό του στη FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, ζητώντας ταχεία απάντηση σε 42 ερωτήσεις που καλύπτουν 12 θεματικές ενότητες.

«Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις τώρα», έγραψε ο Θεοδωρίδης. «Δεν μπορούν να αναβληθούν έως την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA - ούτε μπορούν οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση να υποκαταστήσουν τον έλεγχο των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και τη λογοδοσία για αυτές».

Ο Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Μάρτιο του 2027, ενώ πλησιάζει η προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου για τους πιθανούς υποψηφίους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.

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