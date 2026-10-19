«Μάχη» χωρίς νικητή στην Πάφο: Τα είχαν όλα εκτός από το γκολ!

Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ ζήτησαν με μανία τη νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης», σε αγώνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, αλλά έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0).

Αμφότερες οι ομάδες έχασαν την ευκαιρία να προωθηθούν στη βαθμολογία, με την Πάφος FC να παραμένει στην 5η θέση με δέκα βαθμούς και τον ΑΠΟΕΛ στην 8η με εφτά.

Το πρώτο ημίχρονο

Φάσεις, αρκετές προϋποθέσεις, δοκάρι και πολύ καλός ρυθμός συνέθεσαν το σκηνικό του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΑΠΟΕΛ, ως επί το πλείστον, ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να κάνει παιχνίδι και να βγει οργανωμένα στην επίθεση. Η Πάφος FC από την πλευρά της, παρότι προσπαθούσε να κάνει το ίδιο, δυσκολευόταν, ενώ ήταν πολύ πιο επικίνδυνη στην κόντρα επίθεση.

Αμφότερες οι ομάδες βρήκαν πολύ καλές ευκαιρίες για να προηγηθούν. Οι γηπεδούχοι αναστάτωσαν την αντίπαλη άμυνα τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο, τρεις εκ των οποίων με πρωταγωνιστή τον Λελέ. Αρχικά με προβολή (5’), με την μπάλα να πηγαίνει μόλις έξω, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις (8’, 43’), παρότι βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Μπέλετς και έκανε το σουτ, ο Σλοβένος είπε «όχι». Ενδιάμεσα (30’) ο Μπιέλ βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση, έκανε το σουτ, αλλά ο Μπέλετς ήταν και πάλι στη σωστή θέση.

Από την πλευρά του ο ΑΠΟΕΛ κατέγραψε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στο 18’, όταν η μπάλα μετά από κεφαλιά του Πεδρόσο, κτύπησε στο δοκάρι, ενώ στο 37΄ ο Μπακασέτας με σουτ ανάγκασε τον Μαγιέσκι σε δύσκολη απόκρουση.

Το δεύτερο ημίχρονο

Όπως και στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα ήταν πάρα πολύ καλός, με τη διαφορά ότι οι γηπεδούχοι ήταν πολύ πιο απαιτητικοί. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στον ΑΠΟΕΛ με το σουτ του Πεδρόσο (53’) και τη μεγάλη απόκρουση του Μαγιέσκι. Η ομάδα του Σα Πίντο βελτιώθηκε αισθητά στη συνέχεια χάνοντας πολύ καλές στιγμές, με αποκορύφωμα τη φάση του 77ου λεπτού όταν ο Κορέια, από κοντά έκανε το σουτ αλλά ο Αγγελόπουλος, έδιωξε την μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μπέλετς είπε όχι στο σουτ του Μπρίτο, όπως και στο βολέ του Μπιέλ στο 84ο λεπτό.

Οι κυανόλευκοι συνέχισαν να είναι καλύτεροι μέχρι το φινάλε, με τον Ιωάννου στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων να χάνει τεράστια ευκαιρία, όταν μόνος και ανενόχλητος μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα έξω. Έτσι το 0-0 δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

To LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης.

90+5' Μόνος και ανενόχλητος ο Ιωάννου μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία!

84' Βολέ του Μπιέλ, πάλι ο Μπέλετς στη σωστή θέση.

78' Κεφαλιά του Μπρίτο, μπλοκάρει ο Μπέλετς.

77' Μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους με τον Κορέια από κοντά να κάνει το πλασέ και να σώζει ο Αγγελόπουλος πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

63' Σουτ από τον Σάστρε, μπλοκάρει ο Μαγιέσκι.

58' Σουτ του Κίνα, η μπάλα έξω.

53' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Πεδρόσο να βρίσκεται μόνος μέσα στην περιοχή, να κάνει το σουτ και τον Μαγιέσκι να αποκρούει πολύ δύσκολα.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

43' Μόνος από πλάγια μέσα στην περιοχή ο Λελέ, κάνει το σουτ, αλλά ο Μπέλετς λέει πάλι «όχι».

37' Σουτ από τον Μπακασέτα, ο Μαγιέσκι αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

30' Καλή στιγμή για την Πάφος FC, με τον Μπιέλ να κάνει το σουτ από ευνοϊκή θέση, αλλά να αποκρούει ο Μπέλετς.

18' Τεράστια ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Κεφαλιά του Πεδρόσο μετά από σέντρα του Μπαράκ, η μπάλα κτυπάει στο δοκάρι

8' Μεγάλη φάση η Πάφος FC με τον Λελέ να μην μπορεί να νκήσει τον Μπέλετς σε τετ α τετ.

7' Εκτέλεση φάουλ για τον ΑΠΟΕΛ, ωστόσο ούτε ο Λαίφης, ούτε ο Πεδρόσο καταφέρνουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

5' Προβολή του Λελέ, μετά από σέντρα του Κορέια, η μπάλα μόλις έξω.

Ξεκίνησε το παιχνίδι:

ΠΑΦΟΣ FC: Mαγιέσκι, Μαέ, Ιωάννου, Σέμα (46' Μπρούνο), Σούνιτς, Γκούγκα (46' Μπρίτο), Κορέια, Μπιέλ, Ντράγκομιρ (46' Κίνα), Πέπε (82' Πατράο), Λελέ (73' Άντερσον).

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Καρίγιο (46΄ Αγγελόπουλος), Λαΐφης, Σταφυλίδης, Λημνιός (46΄ Μαντσίνι), Ντάλσιο, Μπαράκ, Μπακασέτας (79' Βρόντης), Μαρκίνιος (66' Γεωργίου), Πεδρόσο (90' Τζιούρισιστς).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

ΣΚΟΡΕΡ: -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 7' Ντράγκομιρ, 71' Κίνα, 74' Μαέ/54' Ντάλσιο

Α' Βοηθός:: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Χαραλάμπους Γιώργος Π.

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Claudio Pereira

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης