Με την... τρίτη να πετύχει

Τον τρίτο του αγώνα απέναντι σε ανταγωνίστρια για τα πάνω διαζώματα θα δώσει αύριο (19:00) o Άρης, υποδεχόμενος στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ. Στα προηγούμενα δύο, στα οποία και πάλι ήταν γηπεδούχος, είχε φέρει ισοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα με τον συμπολίτη Απόλλωνα, ενώ στην επόμενη αγωνιστική έχασε πολύ εύκολα από την Ομόνοια (1-4).

Έτσι, στη σημερινή αναμέτρηση η «Ελαφρά Ταξιαρχία» καλείται να δείξει ότι έχει τις δυνατότητες να ανταγωνιστεί αυτούς που βρίσκονται στα πάνω διαζώματα και να κυνηγήσει το πρώτο της τρίποντο απέναντι σε τέτοια ομάδα.

Εφόσον τα καταφέρει, θα είναι το τρίτο θετικό αποτέλεσμα, καθώς την προηγούμενη βδομάδα κέρδισε τον Ολυμπιακό στη Λευκωσία, με τέρμα στις καθυστερήσεις (1-2), ενώ ακολούθησε μεσοβδόμαδα η εύκολη επικράτηση στο Κύπελλο κόντρα στον Εθνικό (4-0). Στα πλάνα του Άρτσιομ Ράτζκοφ δεν περιλαμβάνεται ο Μάρας, ενώ αμφίβολος ήταν ο Μπάντελι.