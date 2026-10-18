Για τον Μαρτίνς είναι τελικός

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΛ καλά κρατεί, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο στο μυαλό του Ούγκο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός τις προηγούμενες ημέρες σε ανάρτησή του έκανε λόγο για δύναμη ψυχής και νοοτροπία, στοιχεία τα οποία εμφανίζει η ΑΕΛ στα έως τώρα παιχνίδια της.

Η διαχείριση λοιπόν των συναισθημάτων, όποια κι αν είναι αυτά, είναι μέρος αυτής της νοοτροπίας που χτίζεται σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και ο Μαρτίνς φρόντισε, το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, να καταστήσει σαφές στους παίκτες πως πρόκειται για ένα ματς-τελικό.

Αυτή είναι η προσέγγιση που θέλει να έχουν στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα σ΄έναν αντίπαλο που -η αλήθεια είναι- έδειξε πολύ επικίνδυνος. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα πιο συγκεκριμένο, που ο Μαρτίνς πρέπει να αντιμετωπίσει, είναι τα προβλήματα που προκύπτουν στη μεσαία γραμμή. Θυμίζουμε, εκτός παραμένει ο τιμωρημένος Καφού αλλά και ο Ζοάο Ταβάρες. Επίσης ο Ζόκε δεν είναι ακόμα έτοιμος στο 100%.