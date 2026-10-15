Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Τσέλιε με 3-0 με την οποία το τριφύλλι διπλασίασε τις νίκες του στο Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ήμασταν η καλύτερη ομάδα και η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Να βάλεις τρία γκολ εκτός έδρας στο Γιουρόπα Λιγκ και να κυριαρχήσεις τόσο πολύ...! Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι σήμερα».

Για τη σημασία των δύο νικών και αν τις περίμενε: «Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις και δεν μπορείς να σχεδιάζεις μακριά. Πολλά πράγματα είναι πιθανά, να κερδίσεις τις καλύτερες ομάδες και να χάσεις από όχι τόσο καλές. Προσπαθούμε να είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο κάθε φορά.»

Για το ότι ακολουθεί η Μπενφίκα: «Ναι, η Μπενφίκα η οποία κέρδισε τη Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ πέρσι. Προς το παρόν θα ετοιμαστούμε για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και μετά θα σκεφτούμε την Μπενφίκα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση μας, τη νοοτροπία μας και φυσικά τη νίκη».

Αν είναι διπλά χαρούμενος για το γκολ του Μοντνόρ: «Ναι. Είχε τις ευκαιρίες του, παίζει καλά. Μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικός απλά έχανε τα γκολ, σήμερα έβαλε και το γκολ και ήταν πολύ καλό».