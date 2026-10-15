«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ κλήθηκαν να βρεθούν ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ), για όσα συνέβησαν στις εξέδρες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε σε ακρόαση και στο επίκεντρο βρίσκονται το κορεό που παρουσιάστηκε στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου, αλλά και το πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρέμεινε στη θέση του. Από την άλλη, ο προπονητής των Πειραιωτών κλήθηκε σε απολογία καλείται εξαιτίας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας αναπαρήγαγε φωτογραφία από το συγκεκριμένο κορεό.

Στον Πειραιά σχολίασαν σχετικά με την κλήση της ΔΕΑΒ: «Η απαράδεκτη κλήση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ (δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού) σε μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα Ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό.

Στην ουσία καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα από το γήπεδο, μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανενός είδους βία!

Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα-αποτύπωση που ανήρτησε ο προπονητής μας!

Επίσης στην ανάρτηση του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία υβριστική λέξη. Συνεπώς για τι ακριβώς τον καλούν;

Είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Αλαφούζο και τα μέσα της λάσπης (ΣΚΑΪ κλπ) που δημιούργησαν ένα ζήτημα που δεν υφίσταται!»

athletiko.gr