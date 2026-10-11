Σα Πίντιο: «Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα»

Τα όσα δήλωσε ο Ρικάρντο Σα Πίντο μετά τη νίκη της Πάφου επί της Ανόρθωσης με 3-1 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»:

«Θέλω αρχικά να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον προπονητή τερματοφυλάκων μας, ο οποίος έχασε τον πατέρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ενημερωθήκαμε για το δυσάρεστο γεγονός μόλις μπήκαμε στα αποδυτήρια».

«Στο α’ ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι και δημιουργήσαμε κάποιες καλές προϋποθέσεις στην επίθεση, ωστόσο, δεν καταφέραμε να τις ολοκληρώσουμε σωστά. Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε προβλήματα στις μεταβάσεις, με αποτέλεσμα να δεχθούμε το γκολ. Ήταν κάτι που συνέβη και στον αγώνα με την ΑΕΛ.

Στο β’ ημίχρονο αλλάξαμε την εικόνα μας και πιστεύω πως το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Παράλληλα, δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές όπως ο Μπρίτο και ο Κορέια, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός αγωνιστικής δράσης».