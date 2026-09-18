Η ΑΕΛ θριάμβευσε στην Πάφο και έστειλε… μηνύματα!

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» με 2-0 επί της Πάφος FC και με το οποίο προσπέρασε την αντίπαλο της στον βαθμολογικό πίνακα. Μία νίκη που ήρθε μετά από πέντε χρόνια και έντεκα σερί ήττες για τη Λεμεσιανή ομάδα που με έξυπνη τακτική προσγείωσε την ομάδα του Σα Πίντο, η οποία προερχόταν από σπουδαίο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική.

«Κτυπώντας» μέσα σε ένα εφτάλεπτο, στο δεύτερο μέρος, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς πανηγύρισε την 3η φετινή νίκη, στέλνοντας… μηνύματα πως είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει.

Πρώτα ο Μουγκέ στο 46΄ και λίγο μετά ο Σινγκ (53΄), έπειτα από σοβαρό λάθος του Μπρούνο, έβαλαν το… λιθαράκι της νίκης και μάλιστα ήταν η ομάδα που έδειχνε πιο κοντά και σε άλλο γκολ. Είχε δε τριπλή ευκαιρία (με Κονσεϊσάο και δοκάρι του Ουντέν) για να διευρύνει και άλλο το υπέρ της σκορ.

Η Παφιακή ομάδα εγκλωβίστηκε στην καλοστημένη αμυντική διάταξη της ΑΕΛ που με το τελικό σφύριγμα πανηγύρισε δεόντως μία σπουδαία επιτυχία, μετά μάλιστα με όσα προηγήθηκαν με τις ποινές που της επιβλήθηκαν.





Το LIVE του αγώνα

Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το ματς.

90+5΄ - Από καλή θέση ο Λελέ δεν κάνει καλή κεφαλιά.

86΄ - Ο Καπίνο μαζεύει εύκολα το πλασέ του Κίνα.

79΄ - Τριπλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Δύο φορές ο Μαγιέσκι είπε όχι στον Κονσεϊσάο και ενδιάμεσα το σουτ από τον Ουντέν σταμάτησε στο δοκάρι.

53΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Σοβαρό λάθος από τον Μπρούνο, ο Σινγκ κέρδισε την μπάλα και με πλασέ, δίνει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

46΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Μουγκέ έφυγε μόνος, αφού πρώτα πήρε την πάσα από τον Γιόβετιτς και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

Ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος

43΄ - Κεφαλιά του Λέλε και ο Καπίνο με εντυπωσιακό τρόπο διώχνει σε κόρνερ.

29΄ - Ο Μουγκέ έφυγε μόνος από τα πλάγια, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Μαγιέσκι.

28΄ - Aδύναμη η προβολή του Λελέ σε σέντρα από τον Ενγκαμαλέου.

20΄ - Η ΑΕΛ σκοράρει με αυτογκόλ του Νταβίντ Λουίζ, όμως ο Χριστοφόρου σφύριξε φάουλ νωρίτερα πάνω στον Νικόλα Ιωάννου, πριν τη κεφαλιά του Γκόμες, την οποία απέκρουσε ο Μαγιέσκι.

Έναρξη της αναμέτρησης

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο (67΄ Ζάγκε), Ιωάννου (46΄ Μπιέλ), Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Σέμα, Σούνιτς (55΄ Γκούγκα), Πέπε, Ενγκαμαλέου (67΄ Κίνα), Ντράγκομιρ (55΄ Άντερσον), Λελέ.

ΑΕΛ: Kαπίνο, Παπαγεωργίου (90+1΄ Καρώ), Ε. Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου, Ζντραβκόφσκι, Ουντέν, Ζ. Ταβάρες (75΄ Ζαϊρ Ταβάρες), Μουγκέ (66΄ Κονσεϊσάο), Σινγκ (75΄ Ντένσβιλ), Γιόβετιτς (90+1΄ Παρούτης).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 46΄ Μουγκέ, 53΄ Σινγκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄ Ιωάννου, 42΄ Μπρούνο, 70΄ Λέλε / 71΄ Ζοάο Ταβάρες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης