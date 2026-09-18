ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΛ θριάμβευσε στην Πάφο και έστειλε… μηνύματα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σινγκ και Μουγκέ έβαλαν φρένο στην αρνητική παράδοση.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» με 2-0 επί της Πάφος FC και με το οποίο προσπέρασε την αντίπαλο της στον βαθμολογικό πίνακα. Μία νίκη που ήρθε μετά από πέντε χρόνια και έντεκα σερί ήττες για τη Λεμεσιανή ομάδα που με έξυπνη τακτική προσγείωσε την ομάδα του Σα Πίντο, η οποία προερχόταν από σπουδαίο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική.

«Κτυπώντας» μέσα σε ένα εφτάλεπτο, στο δεύτερο μέρος, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς πανηγύρισε την 3η φετινή νίκη, στέλνοντας… μηνύματα πως είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει.

Πρώτα ο Μουγκέ στο 46΄ και λίγο μετά ο Σινγκ (53΄), έπειτα από σοβαρό λάθος του Μπρούνο, έβαλαν το… λιθαράκι της νίκης και μάλιστα ήταν η ομάδα που έδειχνε πιο κοντά και σε άλλο γκολ. Είχε δε τριπλή ευκαιρία (με Κονσεϊσάο και δοκάρι του Ουντέν) για να διευρύνει και άλλο το υπέρ της σκορ.

Η Παφιακή ομάδα εγκλωβίστηκε στην καλοστημένη αμυντική διάταξη της ΑΕΛ που με το τελικό σφύριγμα πανηγύρισε δεόντως μία σπουδαία επιτυχία, μετά μάλιστα με όσα προηγήθηκαν με τις ποινές που της επιβλήθηκαν.


Το LIVE του αγώνα

  • Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το ματς.

90+5΄ - Από καλή θέση ο Λελέ δεν κάνει καλή κεφαλιά.

86΄ - Ο Καπίνο μαζεύει εύκολα το πλασέ του Κίνα.

79΄ - Τριπλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Δύο φορές ο Μαγιέσκι είπε όχι στον Κονσεϊσάο και ενδιάμεσα το σουτ από τον Ουντέν σταμάτησε στο δοκάρι.

53΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Σοβαρό λάθος από τον Μπρούνο, ο Σινγκ κέρδισε την μπάλα και με πλασέ, δίνει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

46΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Μουγκέ έφυγε μόνος, αφού πρώτα πήρε την πάσα από τον Γιόβετιτς και με πλασέ άνοιξε το σκορ.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας
  • Ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος

43΄ - Κεφαλιά του Λέλε και ο Καπίνο με εντυπωσιακό τρόπο διώχνει σε κόρνερ.

29΄ - Ο Μουγκέ έφυγε μόνος από τα πλάγια, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Μαγιέσκι.

28΄ - Aδύναμη η προβολή του Λελέ σε σέντρα από τον Ενγκαμαλέου.

20΄ - Η ΑΕΛ σκοράρει με αυτογκόλ του Νταβίντ Λουίζ, όμως ο Χριστοφόρου σφύριξε φάουλ νωρίτερα πάνω στον Νικόλα Ιωάννου, πριν τη κεφαλιά του Γκόμες, την οποία απέκρουσε ο Μαγιέσκι.

  • Έναρξη της αναμέτρησης

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο (67΄ Ζάγκε), Ιωάννου (46΄ Μπιέλ), Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Σέμα, Σούνιτς (55΄ Γκούγκα), Πέπε, Ενγκαμαλέου (67΄ Κίνα), Ντράγκομιρ (55΄ Άντερσον), Λελέ.

ΑΕΛ: Kαπίνο, Παπαγεωργίου (90+1΄ Καρώ), Ε. Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου, Ζντραβκόφσκι, Ουντέν, Ζ. Ταβάρες (75΄ Ζαϊρ Ταβάρες), Μουγκέ (66΄ Κονσεϊσάο), Σινγκ (75΄ Ντένσβιλ), Γιόβετιτς (90+1΄ Παρούτης).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 46΄ Μουγκέ, 53΄ Σινγκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄ Ιωάννου, 42΄ Μπρούνο, 70΄ Λέλε / 71΄ Ζοάο Ταβάρες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κατηγορίες

ΑΕΛΠΑΦΟΣ FCΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντεπίθεση τίτλου του Χόρχε Μαρτίν

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Δ. Γιαννακόπουλος έχει κλείσει την κεντρική σουίτα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού

Super League

|

Category image

Με Πήλιο οι κλήσεις της εθνικής Αλβανίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To… λιονταρίσιο μήνυμα της ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όσμαν: «Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γκάμπριελ ανοίγει την πόρτα της Μπαρτσελόνα

Premier League

|

Category image

Ξεκίνημα με ήττα για την Εθνική Κύπρου

Τένις

|

Category image

Το επόμενο βήμα μετά την παραίτηση Γρηγόρη από την Επιτροπή διαιτησίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το αρνητικό ρεκόρ της Τσέλσι

Premier League

|

Category image

«Ελπίζω να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερα...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λοσάδα ενόψει ΑΠΟΕΛ: «Δύσκολο να προβλέψουμε τι θα αντιμετωπίσουμε» - Τι είπε για Γκόλτσον

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

H άρνηση από Μεντιλίμπαρ και Βαλβέρδε, έφερε Αγκίρε

La Liga

|

Category image

Κλειδί η άμυνα για να χαρεί

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Super League: Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

Super League

|

Category image

Πυξίδα το… πέρσι για την εκτόξευση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη