Στο 12ο είπε STOP η ΑΕΛ - Με το σπουδαίο διπλό «έσβησε» το... παρελθόν!

Πανηγύρια στην ΑΕΛ μετά το σπουδαίο διπλό στην Πάφο επί της τοπικής ομάδας.

Mία επιτυχία που ήρθε μετά από... χρόνια. Η Λεμεσιανή ομάδα έβαλε φρένο σε μία αρνητική παράδοση που είχε «χτίσει» από τον Σεπτέμβριο του 2021. η Πάφος FC.

Συγκεκριμένα, από τότε, όταν η ΑΕΛ είχε επικρατήσει με 4-0, ακολούθησαν έντεκα σερί νίκες για την ομάδα της Πάφου.

Πήρε λοιπόν ένα σπουδαίο διπλό και... έσβησε το παρελθόν!