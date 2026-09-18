Στο 12ο είπε STOP η ΑΕΛ - Με το σπουδαίο διπλό «έσβησε» το... παρελθόν!
ΓΗΠΕΔΟ
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Επέστρεψε από την Πάφο με διπλό... κορυφής η Λεμεσιανή ομάδα.
Πανηγύρια στην ΑΕΛ μετά το σπουδαίο διπλό στην Πάφο επί της τοπικής ομάδας.
Mία επιτυχία που ήρθε μετά από... χρόνια. Η Λεμεσιανή ομάδα έβαλε φρένο σε μία αρνητική παράδοση που είχε «χτίσει» από τον Σεπτέμβριο του 2021. η Πάφος FC.
Συγκεκριμένα, από τότε, όταν η ΑΕΛ είχε επικρατήσει με 4-0, ακολούθησαν έντεκα σερί νίκες για την ομάδα της Πάφου.
Πήρε λοιπόν ένα σπουδαίο διπλό και... έσβησε το παρελθόν!