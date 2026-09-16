Οι διαιτητές στα παιχνίδια της Παρασκευής (18/09)
ΓΗΠΕΔΟ
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Η δράση της αγωνιστικής αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου.
20:00 Πάφος F.C. - ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29 Μ - ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης