Σα Πίντο: «Θέλαμε την πρώτη θέση και την πήραμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο μετά το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ (1-0) που ανέβασε την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Είχαμε σημαντικούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν, χρειάστηκε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ο Ντράγκομιρ είναι εκ των αρχηγών μας, σπουδαίος παίκτης, είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, προσπάθησα να το διαχειριστώ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, πρέπει να ισορροπείς την κατάσταση, δεν μπορώ να χάσω άλλους παίκτες για 2-3 μήνες. Είναι δύσκολο. Οι παίκτες επίσης διαχειρίστηκαν καλά την κατάσταση, όλοι έδωσαν τα πάντα, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα.

Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλο το ματς, από τα πρώτα λεπτά. Κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω είχαμε πέναλτι, κατά την άποψή μου. Μπορούσαμε να σκοράρουμε νωρίτερα. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, πάντα είναι δύσκολο σε αυτό το γήπεδο, είναι ομάδα που δεν τα παρατά. Νιώθω ότι κάποιοι παίκτες μας ήταν λίγο κουρασμένοι, χρειαζόμασταν λίγη ενέργεια, θέλαμε φρεσκάδα από τον πάγκο. Το καταφέραμε, ο Ντράγκομιρ σκόραρε. Μετά είχαμε τον έλεγχο. Με λίγη ηρεμία θα μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμη ένα γκολ όπως στη φάση του Άντερσον. Αλλά οι τρεις βαθμοί ήταν ο στόχος. Θέλαμε να πάμε στην πρώτη θέση σήμερα και την πήραμε, έτσι είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα».