ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σα Πίντο: «Θέλαμε την πρώτη θέση και την πήραμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο μετά το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ (1-0) που ανέβασε την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Είχαμε σημαντικούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν, χρειάστηκε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ο Ντράγκομιρ είναι εκ των αρχηγών μας, σπουδαίος παίκτης, είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, προσπάθησα να το διαχειριστώ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, πρέπει να ισορροπείς την κατάσταση, δεν μπορώ να χάσω άλλους παίκτες για 2-3 μήνες. Είναι δύσκολο. Οι παίκτες επίσης διαχειρίστηκαν καλά την κατάσταση, όλοι έδωσαν τα πάντα, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα.

Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλο το ματς, από τα πρώτα λεπτά. Κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω είχαμε πέναλτι, κατά την άποψή μου. Μπορούσαμε να σκοράρουμε νωρίτερα.  Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, πάντα είναι δύσκολο σε αυτό το γήπεδο, είναι ομάδα που δεν τα παρατά. Νιώθω ότι κάποιοι παίκτες μας ήταν λίγο κουρασμένοι, χρειαζόμασταν λίγη ενέργεια, θέλαμε φρεσκάδα από τον πάγκο. Το καταφέραμε, ο  Ντράγκομιρ σκόραρε. Μετά είχαμε τον έλεγχο. Με λίγη ηρεμία θα μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμη ένα γκολ όπως στη φάση του Άντερσον. Αλλά οι τρεις βαθμοί ήταν ο στόχος. Θέλαμε να πάμε στην πρώτη θέση σήμερα και την πήραμε, έτσι είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μεταγραφές, υπάρχουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη