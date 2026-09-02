Μία – μία οι προκλήσεις

Το πέτυχε. Επόμενη πρόκληση ήταν να αποφύγει την παγίδα της πρεμιέρας και να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη νέα περίοδο. Κι αυτό έγινε. Επόμενο στοίχημα για την παφιακή ομάδα, είναι να μπορέσει να σηκώσει το πρώτο σούπερ καπ στην ιστορία της.

Την ερχόμενη Πέμπτη (03/09, 19:30) απέναντι στην Ομόνοια, η παφιακή ομάδα, θα ψάξει το πρώτο της τρόπαιο στον θεσμό, στην τρίτη σερί συμμετοχή της, ώστε να προσθέσει άλλο ένα τρόπαιο στη συγκομιδή της, μετά το ένα πρωτάθλημα και τα δύο κύπελλα των προηγούμενων χρόνων. Από εκεί και πέρα, εφόσον ξεπεραστεί κι αυτή η πρόκληση, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θα μπει δυναμικά στη διεκδίκηση των στόχων του, παίζοντας σε διπλό ταμπλό, έχοντας στο πρόγραμμα τόσο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσο και την προσπάθεια για διάκριση στις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο.

Στα μεταγραφικά, παραμένει ανοικτό το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης, με χθεσινές πληροφορίες να θέλουν τους κυπελλούχους να βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για δανεισμό του Ζούνιορ Λιγκ από τη Βενέτσια. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά της αμυντικής γραμμής. Πριν από τη Βενέτσια, πέρασε από την ιταλική Μάντοβα, ενώ προηγουμένως ήταν στην Ελβετία και τη Ζυρίχη.