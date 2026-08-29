Συνήθεια που έγινε λατρεία!

Για τρίτη διαδοχική χρονιά η παφιακή ομάδα καταφέρνει να λάβει μέρος σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε ισάριθμη ευρωπαϊκή της παρουσία. Μάλιστα, η Πάφος FC το κάνει και με στυλ.

Η πρόκρισή της επί της Ντιναμό Σίτι είναι η τέταρτη που πετυχαίνει σε αυτά τα τρία χρόνια στην παράταση, δείχνοντας και δείγμα των μεγάλων αντοχών της. Οι πρώτες δυο φορές ήταν στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, τη σεζόν 2024-25, όταν ανέτρεψε ισάριθμα 2-1 εκτός έδρας από Ζαλγκίρις και ΤΣΣΚΑ 1948, στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (σ.σ. την πρώτη την κέρδισε με συνολικό σκορ 3-0 και 4-0 στο στάδιο «Αλφαμέγα»).

Οι επόμενες δύο ήταν στη φετινή πορεία, καθώς, πέραν της προχθεσινής πρόκρισης, είχε ανατρέψει -μέσω παράτασης- την ήττα 2-0 από τη Χάιντουκ Σπιτλ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με συνολικό σκορ 4-0.

H εξάδα που θα αντιμετωπίσει

Στο μεταξύ, από τη χθεσινή κλήρωση έμαθε τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Ρίγα της Λετονίας, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Σεργκέι Λομάκιν, ο οποίος είναι ο βασικός χρηματοδότης της παφιακής ομάδας.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο ισχυρός άνδρας των δύο συλλόγων θα βρεθεί στην πρωτόγνωρη θέση να παρακολουθήσει δύο από τις μεγάλες του επενδύσεις να «συγκρούονται» για ένα πολύτιμο τρίποντο στην Ευρώπη. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει στην Κύπρο, όπου οι κυπελλούχοι θα παίξουν επίσης με Μίντιλαντ και Χαρτς. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Αταλάντα, Τβέντε και Μιάλμπι.

Η πιθανότητα μεταγραφής

Όσον αφορά το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση, ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Χάρης Θεοχάρους, σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι: «Προσθήκες θα γίνουν μόνο αν βρεθεί κάτι καλύτερο. Αν είναι στα οικονομικά πλαίσια της ομάδας και μπορούν να κάνουν τη διαφορά, θα κάνουμε μεταγραφή. Το ρόστερ μας είναι πολύ καλό αλλά αν βρεθεί κάτι καλό θα το προχωρήσουμε».