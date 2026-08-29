Πλούσιος... συμβιβασμός στο ντέρμπι του «Alphamega»

Με μπόλικα γκολ μα χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι της σεζόν. Άρης και Απόλλων εξήλθαν ισόπαλοι 2-2 στο στάδιο «Alphamega» για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μοιράζοντας... εντυπώσεις και βαθμούς.

Δύο φορές προηγήθηκε η «ελαφρά ταξιαρία», απάντησαν ισάριθμες φορές οι κυανόλευκοι, σε ένα ματς που είχε καλό ρυθμό και αρκετές φάσεις (12-8 τελικές προσπάθειες).

Ο Απόλλωνας είχε την πρώτη αξιόλογη φάση με πλασέ του Όζμπολτ (4΄) όμως ο Άρης απάντησε με γκολ, με τον Μάτισικ να ανοίγει το σκορ στο 12΄ με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Βέρτον. Οι πράσινοι πλησίασαν στο 2-0 με σουτ του Εφαγκέ (23΄), ενώ ο Απόλλωνας, αφότου είχε δύο φάσεις με τον Όζμπολτ, κατόρθωσε στο 39΄ να ισοφαρίσει, όταν μετά από κεφαλιά του Σλοβένου και απόκρουση του Ζάντρο, ο Ροντρίγκες (που είχε μπει αλλαγή στη θέση του τραυματία Μπράουν) έγραψε με δυνατό σουτ το 1-1. Στο φινάλε του ημιχρόνου αμφότερες οι ομάδες πλησίασαν στο δεύτερο γκολ, όμως το σουτ του Εφαγκέ (44΄) δεν βρήκε στόχο ενώ ο Απόλλωνας είχε δοκάρι με σέντρα του Εσκρίτσε (45΄).

Στα πρώτα 15΄ της επανάληψης αμφότερες οι ομάδες είχαν από δύο φάσεις, με το τρίτο γκολ του ματς να επιτυγχάνεται από τον Άρη, που στο 66΄ έκανε το 2-1 με εκτέλεση πέναλτι του Εφαγκέ έπειτα από ανατροπή του Παζέ από τον Γκασπάρ, που σφυρίχθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, οι τυπικά φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα, με τον «θύτη» του πέναλτι να κάνει το γύρισμα στον Ανδρέου που με σουτ εξ επαφής ισοφάρισε σε 2-2. Στην τελική ευθεία του αγώνα τόσο οι πράσινοι όσο και οι κυανόλευκοι έψαξαν το γκολ της νίκης ωστόσο κανείς δεν το βρήκε και πήραν από έναν βαθμό.

H εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

84' Απόκρουση του Κουν σε προσπάθεια του Σαρφό.

82' Κίτρινη σε Ασουνσάο και Σαρφό.

80' Κίτρινη στον Ανδρέου.

76' Ευκαιρία για τον Άρη με κεφαλιά του Σαρφό, λίγο πάνω από τα δοκαρια.

76' Σουτ του Βέρτον, κόντραρε, πήρε ύψος η μπάλα και δυσκόλεψε τον Κουν που έδιωξε σε κόρνερ.

70΄ Κίτρινη κάρτα στον Κορέια.

68' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει εκ νέου ο Απόλλωνας με τον Ανδρέου. Με σουτ με τη μία μετά από γύρισμα του Γκασπάρ.

66' ΓΚΟΛ, 2-1 ξανά μπροστά ο Άρης, με την εκτέλεση πέναλτι το Εφαγκέ.

65' Πέναλτι για ανατροπή του Παζέ από τον Γκασπάρ.

64' Πάει στο on-field review ο Τεχράνυ για εξέταση περίπτωσης πέναλτι για τον Άρη.

60΄ Κίτρινη κάρτα στον Μαλεκκίδη.

57' Πλησιάζει στο γκολ ο Απόλλωνας, για λίγο έξω το πλασέ του Όζμπολτ από πλάγια θέση.

56' Σουτ του Ανδρέου, δεν βρήκε στόχο.

52' Απειλεί ο Άρης με τον Γκάουσταντ, απέκρουσε ο Κουν.

50΄ Κίτρινη στον Παζέ.

47' Σουτ του Βέρτον, λίγο έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

45' Δοκάρι για τον Απόλλωνα σε σέντρα του Εσκρίτσε.

45' Κίτρινη κάρτα στον Εσκρίτσε.

44' Πλησιάσει στο 2-1 ο Άρης, μόλις έξω το σουτ του Εφαγκέ.

39' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφάρισε ο Απόλλωνας με Ροντρίγκες! Μετά από κεφαλιά του Όζμπολτ και απόκρουση του Ζάντρο πήρε το... ριμπάουντ και με δυνατό σουτ ξετίναξε τα δίχτυα.

35' Σουτ του Όζμπολτ, έσωσε ο Ζάντρο.

31' Σουτ του Βέρτον, απέκρουσε ο Κουν.

30' Αναγκαστική αλλαγή για τον Απόλλωνα, Ροντρίγκες αντί Μπράουν.

27' Σουτ του Όζμπολτ, πάνω από τα δοκάρια.

23' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, δύσκολη απόκρουση του Κουν στο κοντινό σουτ του Εφαγκέ.

12' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με τον Μάτισικ! Μετά από έξυπνο γύρισμα του Βέρτον από αριστερά, ο Πολωνός πλάσαρε από κοντά ανοίγοντας το σκορ.

4' Καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Όζμπολτ που πλάσαρε από πλάγια θέση, έσωσε ο Ζάντρο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Γιαγκό, Μπαντέλι, Μάτισικ, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους (80΄ Καλούλου), Γκάουσταντ, Παζέ (90+3΄ Λέμπι), Βέρτον, Εφαγκέ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Αϊβού, Μαλεκκίδης, Μπράουν (30΄ Ροντρίγκες), Σπόλιαριτς (87΄ Ούγκμπο), Ασουνσάο, Ανδρέου (87΄ Ασόρο) , Εσκρίτσε, Όζμπολτ (87΄ Μπαλογιάννης).

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄ Μάτισικ, 66΄ πεν. Εφαγκέ / 39΄ Ροντρίγκες, 68΄ Ανδρέου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 50΄ Παζέ, 70΄ Κορέια, 82΄ Σαρφό / 45΄ Εσκρίτσε, 60΄ Μαλεκκίδης, 80΄ Ανδρέου, 82΄ Ασουνσάο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας