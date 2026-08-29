Πάγωσαν με Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, φόβοι για χιαστό!

Αγωνία στην Ντόρτμουντ και φυσικά στην Εθνική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο ντεμπούτο του στη Bundesliga ο διεθνής μεσοεπιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά με τους Βεστφαλούς, όμως στις αρχές του δεύτερου μέρους τραυματίστηκε στο γόνατο και τα πρώτα νέα δεν είναι ευχάριστα.

Στις τάξεις της Μπορούσια υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού του Ντέλια! Το μέγεθος του τραυματισμού θα ξεκαθαρίσει με τη μαγνητική που θα υποβληθεί είτε την Κυριακή είτε την Δευτέρα.

Ευχή όλων να διαψευστούν οι φόβοι...

Θυμίζουμε πως η Ντόρτμουντ αγόρασε τον Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ αντί 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη έξι εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.

gazzetta.gr