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Στις πιο... άτυχες Ομόνοια και Πάφος αλλά φαβορί για την 24άδα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στις πιο... άτυχες Ομόνοια και Πάφος αλλά φαβορί για την 24άδα!

Οι πιθανότητες των ομάδων μας να περάσουν στην επόμενη φάση των διοργανώσεών τους

Ομόνοια και Πάφος έμαθαν χθες (28/8) τους οκτώ και έξι αντιπάλους τους αντίστοιχα για τη League Phase των διοργανώσεών τους. Οι πράσινοι στο Europa League και η παφιακή ομάδα στο Conference League θα επιδιώξουν αρχικώς να κλείσουν θέση για την 24άδα που οδηγεί στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση και ακολούθως, αν ξεκινήσουν καλά, ενδέχεται να διεκδικήσουν την υπέρβαση, ήτοι μια θέση στην πρώτη οκτάδα, που θα τις στείλει απευθείας στη φάση των 16.

Η κληρωτίδα ομολογουμένως δεν ήταν... καλή με τις ομάδες μας, καθώς τους έτυχαν σχετικά δύσκολοι αντίπαλοι, αν κρίνουμε ποιες άλλες ομάδες ήταν υποψήφιες αντίπαλοί τους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό ισχύει ακόμη και για την Πάφο, η οποία έχει σαφώς πιο βατούς αντιπάλους στο Conference League, όμως θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο εύκολους.

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από διάφορες σελίδες στα ΜΚΔ οι οποίες ασχολούνται με τη στατιστική πλευρά του ποδοσφαίρου και, χρησιμοποιώντας διάφορους αλγόριθμους, παρουσιάζει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα το Football Meets Data κατέταξε τις ομάδες των διοργανώσεων με βάση τον δείκτη δυσκολίας των κληρώσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των αντιπάλων της κάθε ομάδας. Όπως προκύπτει, η Ομόνοια είχε την 9η πιο δύσκολη κλήρωση από τις 36 ομάδες του Europa League, ενώ η Πάφος είχε τη 10η πιο δύσκολη από τις 36 του Europa League.


Παρ' όλα τα πιο πάνω, ωστόσο, η ίδια σελίδα, θεωρεί ότι αμφότερες οι ομάδες μας θα κατορθώσουν να προκριθούν στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσής τους. Συγκεκριμένα, στην Ομόνοια δίδει 66,8% πιθανότητες να τα καταφέρει, κατατάσσοντάς την στην 24η θέση (η τελευταία θέση η οποία δίνει πρόκριση), ενώ η Πάφος είναι πιο... ισχυρό φαβορί, έχοντας, σύμφωνα με το Football Meets Data, 78,7% πιθανότητες να βρεθεί στην 24άδα (της δίνουν τη 19η θέση).

Εξυπακούεται ότι πολύ πιο λίγες είναι οι πιθανότητές τους να προκριθούν απευθείας στη φάση των 16 παίρνοντας θέση στην πρώτη οκτάδα, με την Ομόνοια να έχει 16% και την Πάφο 21,1%.

 

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