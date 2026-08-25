Έκλεισε το μεγάλο deal με την Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γιοράμ Ζαγκέ στην Πάφος FC

Με κάθε επισημότητα παίκτης της Πάφος FC είναι ο 20χρονος Γάλλος δεξιός εξτρέμ Γιοράμ Ζαγκέ, καθώς επήλθε πλήρη συμφωνία τόσο με την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και με τον ποδοσφαιριστή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Yoram Zague από την Paris Saint-Germain, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν 2026/27.

Γεννημένος στο Παρίσι το 2006, ο Zague εντάχθηκε στην ακαδημία της Paris Saint-Germain σε ηλικία μόλις 13 ετών, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στις AJN Bagnolet και Paris FC. Ακολούθησε όλη τη διαδρομή των τμημάτων υποδομής της PSG, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2024 στη Ligue 1.

Ο 20χρονος δεξιός αμυντικός έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε επίπεδο ανδρών. Με την πρώτη ομάδα της Paris Saint-Germain κατέγραψε 11 συμμετοχές, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια, ο Zague συνέχισε την εξέλιξη της καριέρας του στην FC Copenhagen, όπου πραγματοποίησε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ. Η παρουσία του στη Δανία του προσέφερε, παράλληλα, πολύτιμες εμπειρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο UEFA Champions League.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Zague έχει εκπροσωπήσει τη Γαλλία στις ηλικιακές κατηγορίες U17, U18 και U19, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ανάμεσα στα ανερχόμενα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Zague διαθέτει ήδη ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παλμαρέ, έχοντας κατακτήσει σημαντικούς εγχώριους τίτλους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Paris Saint-Germain.

Με εμπειρία στη Ligue 1, στο UEFA Champions League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων, αλλά και έχοντας αναδειχθεί μέσα από μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Ευρώπης, ο Zague έρχεται στην Πάφο συνδυάζοντας σημαντικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης.

Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Yoram Zague και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».