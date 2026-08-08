Ο Καρσέδο θέλει τον Κορέια στην Σπαρτάκ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ρεπορτάζ στη Ρωσία αναφέρει πως ο πρώτος στόχος της Σπαρτάκ Μόσχας είναι ο Ζοάο Κορέια της Πάφου
Χουάν Κάρλος Καρσέδο καλεί... Κορέια!
Αυτό αναφέρει ρωσικό ρεπορτάζ το οποίο σημειώνει πως ο ακραίος επιθετικός των Παφιτών είναι ο πρώτος στόχος της Σπαρτάκ για την ενίσχυση στο άκρο της επίθεσης.
Το εν λόγω δημοσίευμα προσθέτει πως ο προπονητής της ομάδας γνωρίζει πολύ καλά την ποιότητα του ποδοσφαιριστή και πιστεύει πως θα προσθέσει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται.
Θυμίζουμε πως από την ρωσική ομάδα αποχώρησε πρόσφατα ο Λιβάι Γκαρσία ο οποίος μπορούσε να αγωνιστεί τόσο στο άκρο, όσο και στην κορυφή της επίθεσης.
Joao Correia is Spartak's top target for wings— RPL Sky (@RPLNews_eng) August 7, 2026
Following completion of Daku deal, this is the new #1 priority
Carcedo knows him from Pafos, where Correia also played as RB
(@andreypankovvv)
Last Saturday, @max_kbtelega had mentioned Spartak's intention to sign Correia pic.twitter.com/8P5peIRBP3