Ο Καρσέδο θέλει τον Κορέια στην Σπαρτάκ!

Χουάν Κάρλος Καρσέδο καλεί... Κορέια!

Αυτό αναφέρει ρωσικό ρεπορτάζ το οποίο σημειώνει πως ο ακραίος επιθετικός των Παφιτών είναι ο πρώτος στόχος της Σπαρτάκ για την ενίσχυση στο άκρο της επίθεσης.

Το εν λόγω δημοσίευμα προσθέτει πως ο προπονητής της ομάδας γνωρίζει πολύ καλά την ποιότητα του ποδοσφαιριστή και πιστεύει πως θα προσθέσει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται.

Θυμίζουμε πως από την ρωσική ομάδα αποχώρησε πρόσφατα ο Λιβάι Γκαρσία ο οποίος μπορούσε να αγωνιστεί τόσο στο άκρο, όσο και στην κορυφή της επίθεσης.