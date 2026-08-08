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Μαζεμένα τα αγωνιστικά προβλήματα της Σάλτσμπουργκ ενόψει Πάφου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Μαζεμένα τα αγωνιστικά προβλήματα της Σάλτσμπουργκ ενόψει Πάφου

Έρχονται με πολλά θέματα Κύπρο οι Αυστριακοί για τον επαναληπτικό του 1-0 με την Πάφο στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League

Μπορεί η Πάφος να ηττήθηκε (1-0) στο πρώτο παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ, παρόλα αυτά υπάρχει πίστη πως η ομάδα του Σα Πίντο μπορεί να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτή το εισιτήριο για τα Πλέι Οφ της διοργάνωσης. 

Πάντως, η Σάλτσμπουργκ αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά θέματα καθώς θα ταξιδέψει στην Κύπρο σίγουρα με ένα απόντα ενώ άλλοι 4 παίκτες είναι αμφίβολοι. 

Δεδομένα λοιπόν εκτός θα είναι ο Ενρίκε Αγκιλάρ (επιθετικός) ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρώτο παιχνίδι με τους κυπελλούχους Κύπρου. Μάλιστα, η ενημέρωση που προκύπτει είναι πως ο νεαρός (19) Ελβετός, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές βδομάδες. 

Από εκεί και πέρα, αμφίβολοι για το ταξίδι στη Λεμεσό είναι οι Μπαϊντού (αριστερό winger), Ντιαμπατέ (αμυντικός μέσος), Ντιακιτέ (μέσος), και Ρέντζιτς (δεξιός winger). 

Όλοι τους αγωνίστηκαν και αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από το πρώτο παιχνίδι με την Πάφο. 

Πάντως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει την Πάφο η οποίος οφείλει να παραμείνει συγκεντρωμένη στο δικό της παιχνίδι για να φτάσει σε άλλο ένα μεγάλο αποτέλεσμα. 

 

 

 

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ΠΑΦΟΣ FC

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