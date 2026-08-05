Τελειώνει άμεσα του Μπραγκάντσα στον Ολυμπιακό σύμφωνα με την A Bola

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις για την βελτίωση του ρόστερ ενόψει της σεζόν που ήδη άρχισε κόντρα στη Ναϊμέγκεν (0-0, 4/8) και το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα επαναφέρεται στο προσκήνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να ψάχνεται για την παραχώρησή του. Άλλωστε, προ ημερών, υπήρξε δημοσίευμα που έκανε λόγο για προσφορά των Πειραιωτών στα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης A Bola, ο 27χρονος πρόκειται να κλείσει άμεσα στους «ερυθρόλευκους», με ένα ποσό που κυμαίνεται στα 8-10 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο κάνει αναφορά στα έσοδα που πρόκειται να έχουν τα Λιοντάρια αυτό το καλοκαίρι, και συμπεριλαμβάνει μέσα το όνομα του Μπραγκάντσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Σπόρτινγκ. Ο μέσος, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και η μεταγραφή ενδέχεται να φτάσει τα 8-10 εκατομμύρια ευρώ».

Ο γεννηθείς στην περιοχή Αλμειρίμ, που αγωνίζεται τόσο ως οκτάρι όσο και στο «10», βρίσκεται στη Σπόρτινγκ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 17 γκολ και 15 ασίστ σε 161 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία του υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.

gazzetta.gr