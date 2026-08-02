Τελειώνει άμεσα του Μπουαντί στη Μάντσεστερ Σίτι

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Αγιούμπ Μπουαντί στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον παίκτη να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για τις υπογραφές.

Οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας ήταν αποφασισμένοι να εντάξουν τον Μαροκινό παίκτη στο ρόστερ τους και προχώρησαν τις επαφές με τη Λιλ. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής προορίζεται για αντικαταστάτης του Ρόδρι, ο οποίος φέρεται έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπουαντί αναμένεται να κοστίσει στους «πολίτες» εκατό εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να έχει ήδη συμφωνήσει σχετικά με τους όρους του συμβολαίου, που θα κληθεί να υπογράψει. Αυτό θα έχει χρονική διάρκεια πέντε ετών.

Την περσινή σεζόν ο Μπουαντί είχε μια ασίστ σε 42 συμμετοχές με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο αγγλικός Τύπος θεωρεί πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει και τυπικά η συγκεκριμένη μεταγραφή.

novasports.gr