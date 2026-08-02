Η Ρόμα του Κουλιεράκη έριξε... δίχτυα στον Έντρικ

Δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport αναφέρει πως η Ρόμα επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό με οψιόν αγοράς τον Έντρικ.

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς από τους Ιταλούς αλλά και οψιόν επαναγοράς από τους Μαδριλένους.

Ο αθλητικός διευθυντής της, Τόνι Ντ'Αμίκο, ταξίδεψε απευθείας στη Μαδρίτη για να δει αν είναι δυνατή μια συμφωνία, σύμφωνα με την ιταλική πηγή.

Οι Λος Μπλάνκος για την ώρα δεν έχουν πάρει επίσημη θέση αλλά οι Τζιαλορόσι δείχνουν να είναι αισιόδοξοι, καθώς ενδιαφέρονται αρκετά για τον παίκτη της Σελεσάο.

gazzetta.gr