«Η Πάφος είναι μία από τις επιλογές του Ροντρίγκο Μαρίνα»

Ισπανικό δημοσίευμα εμπλέκει την Πάφο στο παιχνίδι της απόκτησης του 19χρονου επιθετικού της Ρεάλ Μπέτις, Ροντρίγκο Μαρίνα.

Η ιστοσελίδα, diariodesevilla σημειώνει πως μία από τις επιλογές του νεαρού Ισπανού φορ είναι η παφιακή ομάδα. Στο παιχνίδι της απόκτησής του μπήκαν επίσης οι πορτογαλική Αλβέρσα και η ιταλική Αβελίνο.

Ο Μαρίνα ανήκει στην Ρεάλ Μπέτις και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2028 με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην δεύτερη ομάδα της Μπέτις με την οποία σκόραρε 7 γκολ σε 33 συμμετοχές.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως η ισπανική ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή με την Πάφο να έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του λόγω και της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.