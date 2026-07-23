Ξεκίνησε η έρευνα για τη μεταγραφή του Κασεμίρο στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Κασεμίρο εντάχθηκε και επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι, με τον Βραζιλιάνο μέσο να μένει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να γίνεται συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι και του Λουίς Σουάρες.

Η μεταγραφή του 34χρόνου μέσου στην Αμερική βέβαια σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με την λίγκα να αναγκάζεται τώρα να ψάξει το θέμα σε βάθος. Αναλυτικότερα, το MLS ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/07) ότι ξεκινάει έρευνα για μια φερόμενη παράνομη προσπάθεια μεταγραφής του Βραζιλιάνου στο σύλλογο της Φλόριντα.

«Η λίγκα συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα απόσχει από περαιτέρω σχόλια μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η λίγκα σε ανακοίνωση της.

Η καταγγελία προήλθε από τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, οι οποίοι κατείχαν τα δικαιώματα εύρεσης του Κασεμίρο και ως εκ τούτου είχαν προτεραιότητα στην προσπάθεια να τον υπογράψουν.

Βέβαια ο σύλλογος από την Καλιφόρνια και η Ίντερ Μαϊάμι είχαν «καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα παρακολούθησης για την υπογραφή του Κασεμίρο», αλλά το πρωτάθλημα εξετάζει τώρα εάν η ομάδα του Μέσι επικοινώνησε με τον παίκτη πριν αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα.

Το MLS δεν έχει ανακοινώσει ακόμη καμία κυρωση και σημειώνει ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ οι λεπτομέρειες του διακανονισμού μεταξύ των δύο συλλόγων αναμένεται να αποκαλυφθούν μόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση.