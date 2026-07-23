Ο Γιαμάλ αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Μέσι μετά τον τελικό Μουντιάλ

Μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του Μουντιάλ, εκτός φυσικά από πολλές στιγμές έντασης που υπήρξαν, ήταν το τετ-α-τετ που είχαν ο Λιονέλ Μέσι με τον Γιαμίν Γιαμάλ μετά το σφύριγμα της λήξης που «σφράγισε» τη νίκη των Ισπανών επί της Αργεντινής με 1-0. Το τί ειπώθηκε μεταξύ του πρώην και του νυν σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, το αποκάλυψε ο ίδιος ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μιλώντας στην Marca...

Οι δύο τους αντάλλαξαν λίγα λόγια στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μέσι να συγχαίρει τον νεαρό Ισπανό και να του δίνει μία συμβουλή που, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Γιαμάλ, θα θυμάται για πάντα. «Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία και κάποιος που πάντα θαύμαζα. Μετά το παιχνίδι ήθελα να του δείξω τον σεβασμό μου. Μου είπε να συνεχίσω να ακολουθώ τον δρόμο μου και ότι το μέλλον ανήκει στη δική μας γενιά. Αυτά τα λόγια αξίζουν όσο και το χρυσό μετάλλιο που κρέμεται στον λαιμό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη του νεαρού άσου προκάλεσε αίσθηση, καθώς αποτυπώνει τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε δύο παίκτες που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, έχουν όμως ως κοινό παρανομαστή τους «μπλαουγκράνα».

athletiko.gr