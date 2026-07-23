Στην Μπαρτσελόνα έως το 2031 ο Αντεγέμι!

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα, με την οποία ο Γερμανός επιθετικός υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2031.

Ήταν ένα τελειωμένο deal ανάμεσα στους «μπλαουγκράνα» και την Ντόρτμουντ και το μόνο που είχε απομείνει ήταν το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. Οι πρωταθλητές Ισπανίας έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβάλλουν στη γερμανική ομάδα ακόμα 7 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που περιλαμβάνουν αριθμό εμφανίσεων και κατακτήσεις τίτλων.

Έτσι, πραγματοποιήθηκε και η επιθυμία του 24χρονου επιθετικού να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, που το φετινό καλοκαίρι ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό την επιθετική της γραμμή. Και αυτό διότι μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε δικό της τον Άντονι Γκόρντον και τώρα κατάφερε να πάρει και τον Αντεγέμι.

Με την Ντόρμουντ ο ταχύτατος φορ, που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, μέτρησε 36 γκολ και 25 ασίστ σε 146 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.