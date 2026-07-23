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Ιταλία: Επαφές με Αντσελότι και Γκουαρδιόλα για τον πάγκο της εθνικής ομάδας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιταλία: Επαφές με Αντσελότι και Γκουαρδιόλα για τον πάγκο της εθνικής ομάδας

Οι εξελίξεις γύρω από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον

Η ιταλική ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως προσέγγισε τους Κάρλο Αντσελότι και Πεπ Γκουαρντιόλα, αναζητώντας τον νέο προπονητή που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα στην επόμενη ημέρα.

Η αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί σε τρίτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο έφερε σημαντικές αλλαγές στις τάξεις της ομοσπονδίας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επιστροφή της ομάδας στις επιτυχίες.

Ο Πάολο Μαλντίνι ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή και αποκάλυψε ότι οι «ατζούρι» επιχείρησαν να προσεγγίσουν δύο από τους κορυφαίους προπονητές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας, και τον Πεπ Γκουαρντιόλα, που είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο περιπτώσεις εξετάστηκαν από την ιταλική ομοσπονδία στο πλαίσιο της προσπάθειας να βρεθεί ένας προπονητής παγκόσμιας κλάσης, ικανός να επαναφέρει την εθνική ομάδα στην κορυφή.

Παρότι δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε θετική ανταπόκριση από κάποια πλευρά, η αποκάλυψη του Μαλντίνι δείχνει τις υψηλές φιλοδοξίες της ομοσπονδίας για το μέλλον της εθνικής Ιταλίας.

Οι εξελίξεις γύρω από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η «σκουάντρα ατζούρα» επιδιώκει να αφήσει πίσω της τις συνεχόμενες αποτυχίες και να επιστρέψει ξανά στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

sdna.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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