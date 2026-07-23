Επίσημο: Στην Άρσεναλ ο Τζόλης

Την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη ανακοίνωσε η Άρσεναλ.

Η ακριβότερη μεταγραφή Ελληνα ποδοσφαιριστή είναι γεγονός. Η Αρσεναλ παρουσίασε τον 24χρονο εξτρέμ, Χρήστο Τζόλη!

Ο Χρήστος Τζόλης από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Αρσεναλ. Ο διεθνής εξτρέμ έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και οι «κανονιέρηδες» τίναξαν τη μπάνκα, πληρώνοντας 40 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους!

Η ανακοίνωση της Αρσεναλ:

«Με χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη με μακροχρόνιο συμβόλαιο. Ο 24χρονος επιθετικός μας εντάσσεται από την Κλαμπ Μπριζ, όπου πραγματοποίησε 108 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 43 γκολ και δίνοντας 45 ασίστ για την βελγική ομάδα.

Ο Χρήστος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του, παίζοντας για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μετά από ένα εντυπωσιακό απολογισμό 20 γκολ σε 27 εμφανίσεις για την ομάδα Under 19 της ομάδας του, ο Έλληνας διεθνής προχώρησε από την ακαδημία για να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον του Ολυμπιακού τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη πλήρης σεζόν του Χρήστου για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με τρόπαια, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τον Μάιο του 2021 με πέντε γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, ο Χρήστος υπέγραψε για την τότε ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, Νόριτς Σίτι, όπου άφησε αμέσως το στίγμα του, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Μπόρνμουθ στο Carabao Cup τον Αύγουστο του 2021. Πολύτιμες περιόδους δανεισμού τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Γερμανία είδαν τον Χρήστο να αγωνίζεται για τη Τβέντε και τη Φορτούνα Ντίσελντορφ αντίστοιχα να συνεχίζουν την εξέλιξή του.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τζόλης εντάχθηκε στην Κλαμπ Μπριζ, όπου έγινε βασικό μέλος της ομάδας για τις επόμενες δύο σεζόν. Παίζοντας κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ο Χρήστος έγινε πολύ γρήγορα μια σημαντική προσωπικότητα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές σεζόν του συλλόγου, κατακτώντας το Κύπελλο Βελγίου το 2025, καθώς και ανακηρύσσοντας τον Παίκτη της Σεζόν στη βελγική Pro League. Αυτό ήταν ένα βραβείο που ο Χρήστος απέσπασε και την περασμένη σεζόν, τιμήθηκε με το τρόπαιο σε δύο συνεχόμενες σεζόν, όπου αυτή τη φορά η Κλαμπ Μπριζ σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλητή για την σεζόν 2025/26.

Στη διεθνή σκηνή, ο Χρήστος έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα Νέων πριν κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα τον Οκτώβριο του 2020. Έκτοτε, έχει κάνει 34 εμφανίσεις για τη χώρα του.

Ο Αθλητικός Διευθυντής Αντρέα Μπέρτα δήλωσε

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης που λειτουργεί φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Εέχει εξαιρετικά τελειώματα και με τα δύο πόδια, βρίσκει λύσεις σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα.

Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικούς αριθμούς όσον αφορά τα γκολ και τις ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στην ομάδα μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα συμβάλει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

Ο Χρήστος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17 και έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του στο Προπονητικό Κέντρο Sobha Realty για την προετοιμασία.

Όλοι στην Άρσεναλ καλωσορίζουν τον Χρήστο και την οικογένειά του στον σύλλογο.

Η μεταγραφή υπόκειται στην ολοκλήρωση των κανονιστικών διαδικασιών.