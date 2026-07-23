Πάει στο Plan B με Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός κεντρικού χαφ και βασικός στόχος της ομάδας ήταν ο Ματίας Γένσεν, μια περίπτωση που ωστόσο είχε πολλές δυσκολίες και έχει υποχωρήσει, μιας και οι «πράσινοι» δεν έχουν το περιθώριο να περιμένουν άλλο τον Δανό.

Έτσι, το «Τριφύλλι» άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές και αυτή την στιγμή προχωράει στο Plan B που περιλαμβάνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ενός ποδοσφαιριστή που ήταν στο στόχαστρο της ΑΕΚ αλλά τελικά η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο 27χρονος μέσος από την Ζάμπια ανήκει στην Χάποελ Μπερ Σεβά και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 3.8 εκατ. ευρώ. Οι απολαβές του πάντως είναι χαμηλές και έτσι ο Παναθηναϊκός δεδομένα μπορεί να τον δελεάσει, με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης αυτής να μην είναι καθόλου απαγορευτικά.

Πρόκειται για μια σαφώς πιο εφικτή περίπτωση από αυτή του Γένσεν και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται άμεσα, αφού ο Παναθηναϊκός αρχίζει απόψε τις επίσημες υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Πάκσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κάνγκουα αγωνίστηκε προχτές (21/7) στο ματς της Χάποελ απέναντι στην Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μένοντας στο γήπεδο για 71 λεπτά και πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της ομάδας του (ηττήθηκε με 2-1).

SDNA.GR