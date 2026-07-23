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Η Νορβηγία θα υποβάλει καταγγελία εναντίον της FIFA για τον Μπάλογκαν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Νορβηγία θα υποβάλει καταγγελία εναντίον της FIFA για τον Μπάλογκαν

Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση Φολαρίν Μπάλογκαν να περάσει έτσι.

Σε συνέντευξή της στους Times η πρόεδρός της, Λίσε Κλάβενες, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για να ρίξει φως στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, μεσούσης της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΗΠΑ προσέγγισε προσωπικά τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, αιτούμενος την άρση τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού, όπως κι έγινε κατά πλήρη παράβαση του κανονισμού.

Για την Λίσε Κλάβενες, αυτή η απόφαση δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. «Όταν παρακάμπτεις έναν κανόνα έτσι, βρίσκεσαι σε μια ολισθηρή πλαγιά που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι», δήλωσε, καλώντας επίσης τον Ινφαντίνο να αναγνωρίσει ότι «ήταν λάθος».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνων των ημερών, η τιμωρία του Μπάλογκαν ήρθη από τον Μοχάμαντ Αλ-Καμαλί, πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA.

Η καταγγελία της NFF αναμένεται να συνδεθεί με προηγούμενη νομική ενέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει κατά της FIFA.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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