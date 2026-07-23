Στο Telekom Center το ματς της Ελλάδας με την Ισπανία

Στο Telekom Center θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 31 Αυγούστου, ενώ τρεις ημέρες νωρίτερα οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν την Ουκρανία σε αναμέτρηση που θα γίνει στη Ρίγα.

Η Fiba έκανε γνωστό πως το παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Αθήνας, σε ένα καθοριστικό ματς για την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι η Ισπανία έχει 5-1 ρεκόρ μέχρι τώρα στα παράθυρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ενώ η Εθνική μας 3-3 μετά τις δύο ήττες που γνώρισε από Ρουμανία και Πορτογαλία.