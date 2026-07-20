Εάν περάσει τη Χάιντουκ, βρίσκει άλλο ψηλό εμπόδιο η Πάφος FC

Τον αντίπαλό της που θα συναντήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έμαθε η Πάφος FC, που πρώτα φυσικά θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Χάιντουκ Σπλιτ.

Eφόσον ξεπεράσει τους Κροάτες, το πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων με τους οποίους θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη (23/07), οι κυπελλούχοι θα τεθούν αντιμέτωποι με άλλο έναν δύσκολο αντίπαλο και συγκεκριμένα τη Σάλτσμπουργκ.

Ο πρώτος αγώνας, στις 6 Αυγούστου, θα γίνει στην Κύπρο, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου στην Αυστρία.