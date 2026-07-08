Χρήσιμα συμπεράσματα για Σα Πίντο

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το δεύτερο φιλικό της Πάφου στην Αυστρία απέναντι στην Γιάμπλονετς.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντι είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι και την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

O Πορτογάλος προπονητής ξεκίνησε τον αγώνα με τους Πέτρου, Μπρούνο, Ιωάννου, Λουίζ, Γκολντάρ, Μπρίτο, Πέπε, Ντράγκομιρ, Γκούγκα, Μπιέλ, Κορέια. Ωστόσο, στην πορεία πρασγματοποίησε πολλές δοκιμές και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα.